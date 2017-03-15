Порошенко пропонує РНБО повністю призупинити транспортне сполучення з окупованими територіями

Президент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

"Сьогодні пропоную Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про тимчасову повну зупинку транспортного - і не тільки залізничного - сполучення з окупованою територією. Воно буде чинним до тих пір, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва", - сказав президент, інформують "Українські новини".

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.