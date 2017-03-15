CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко під час екстреного засідання Ради національної безпеки і оборони запропонував тимчасово призупинити транспортне сполучення з окремими районами Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко пропонує РНБО повністю призупинити транспортне сполучення з окупованими територіями
Рішення пов'язане з захопленням українських підприємств бойовиками
Фото:i.lb.ua
"Сьогодні пропоную Раді національної безпеки і оборони прийняти рішення про тимчасову повну зупинку транспортного - і не тільки залізничного - сполучення з окупованою територією. Воно буде чинним до тих пір, поки окупанти не повернуть назад під юрисдикцію України вкрадені українські виробництва", - сказав президент, інформують "Українські новини".
Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили 1 березня, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
Бойовики прийняли таке рішення у відповідь на громадянське блокування трьох залізничних гілок на Донбасі.
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