Порошенко пропонує, щоб військовослужбовці-контрактники не подавати е-декларації
У тексті законопроекту прописано, що норми щодо протидії корупції не поширюються на військовослужбовців-призовників, контрактників, сержантів і старшин за контрактом, молодших офіцерів за контрактом і курсантів вищих навчальних закладів, в яких є кафедри або відділення військової підготовки, йдеться на сайті парламенту.
Як відомо, Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.
10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.
17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).
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