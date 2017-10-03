Порошенко пропонує, щоб військовослужбовці-контрактники не подавати е-декларації Дія закону про протидію корупції поширюється на посадових осіб ЗСУ, Держслужби спецзв'язку та захисту інформації

Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект № 6172, який виключає із зони дії закону про запобігання корупції військовослужбовців-призовників і контрактників.

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У тексті законопроекту прописано, що норми щодо протидії корупції не поширюються на військовослужбовців-призовників, контрактників, сержантів і старшин за контрактом, молодших офіцерів за контрактом і курсантів вищих навчальних закладів, в яких є кафедри або відділення військової підготовки, йдеться на сайті парламенту. Як відомо, Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій. 10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції. 17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

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