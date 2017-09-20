Порошенко пропонує створити міжнародну групу з деокупації Криму
"Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації наших спільних кроків та дій", - сказав голова Української держави на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, інформує "Українська правда".
Порошенко нагадав, що Генасамблея ООН визнала Росію окупаційною державою, тож необхідно посилити міжнародний режим деокупації Криму.
За словами Порошенка, Україна розраховує на допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів.
Український Президент нагадав про переслідування окупаційним режимом у Криму місцевих активістів і кримських татар, зокрема, про заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого окупанти нещодавно засудили до 8 років позбавлення свободи. Він назвав півостров "територією репресій".
Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив ввести миротворців в Україну.
Також Порошенко, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, продемонстрував присутнім паспорти російських військових, які воюють на Донбасі.
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