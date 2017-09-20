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Порошенко пропонує створити міжнародну групу з деокупації Криму

За словами Порошенка, Україна розраховує на допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів
Президент України Петро Порошенко запропонував створити міжнародну групу з координації зусиль щодо звільнення Криму від російської окупації.
Порошенко пропонує створити міжнародну групу з деокупації Криму Фото: pravda.com.ua

"Настав час створити міжнародну групу друзів українського Криму для координації наших спільних кроків та дій", - сказав голова Української держави  на сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку, інформує "Українська правда".

Порошенко нагадав, що Генасамблея ООН визнала Росію окупаційною державою, тож необхідно посилити міжнародний режим деокупації Криму.

За словами Порошенка, Україна розраховує на допомогу у цьому питанні від її міжнародних партнерів.

Український Президент нагадав про переслідування окупаційним режимом у Криму місцевих активістів і кримських татар, зокрема, про заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, якого окупанти нещодавно засудили до 8 років позбавлення свободи. Він назвав півостров "територією репресій".

Як повідомлялося, Президент Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив ввести миротворців в Україну.

Також Порошенко, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, продемонстрував присутнім паспорти російських військових, які воюють на Донбасі.

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