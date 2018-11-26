Президент України хоче закріпити дату виборів 31 березня

Про це він сказав під час телевізійного виступу у понеділок, 26 листопада

Петро Порошенко заявив, що внесе до Верховної Ради проект рішення про закріплення дати виборів президента.

"У грудні я внесу проект рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися, відповідно до Конституції, 31 березня 2019 року. Крапка", – запевнив Порошенко, інформує "Українська правда".

Президент стверджує, що воєнний стан, який він пропонує ввести, не буде накладатись на початок виборчої кампанії.

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"Щоб ні в кого з тих, хто про свою партію чи про свій політичний інтерес печеться більше, ніж про націю та український інтерес, зараз не залишилось жодних підстав для брудних політичних спекуляцій чи інсинуацій", – пояснив Порошенко.

Також, Президент Петро Порошенко вирішив змінити свій указ про ведення воєнного стану, скоротивши його термін з 60 до 30 днів.