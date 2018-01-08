Порошенко просить Кабмін створити орган для відшкодування завданих Росією збитків За словами президента, цей орган передбачений реінтеграційним законом, ухваленим у січні

Президент України Петро Порошенко заявив, що звернувся до Кабінету міністрів з проханням якнайшвидше створити міжвідомчий координаційний орган для відшкодування завданих Росією збитків.

Фото: president.gov.ua

"Триваюча збройна агресія Росії кожного дня приносить на українську землю нові незмірні людські страждання, знищується інфраструктура, руйнуються підприємства і економічний потенціал Донбасу і Криму. Тому не маємо зволікати жодної хвилини стосовно формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків. Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу. Цей орган передбачений так званим реінтеграційним законом, ухваленим за моєї ініціативи у січні. Цей закон також чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню та відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону", – заявив президент, зазначивши, що очікує від уряду детального плану щодо комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих. Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей.

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