Порошенко просить Кабмін створити орган для відшкодування завданих Росією збитків
"Триваюча збройна агресія Росії кожного дня приносить на українську землю нові незмірні людські страждання, знищується інфраструктура, руйнуються підприємства і економічний потенціал Донбасу і Криму. Тому не маємо зволікати жодної хвилини стосовно формування консолідованої претензії України до Росії для відшкодування завданих збитків. Звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів для якнайшвидшого створення відповідного міжвідомчого координаційного органу. Цей орган передбачений так званим реінтеграційним законом, ухваленим за моєї ініціативи у січні. Цей закон також чітко підтверджує відданість України мирному врегулюванню та відображає мою ідеологію мирної реінтеграції окупованого регіону", – заявив президент, зазначивши, що очікує від уряду детального плану щодо комплексного розвитку територій, прилеглих до окупованих.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив стратегію інформаційної реінтеграції Донецької і Луганської областей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії