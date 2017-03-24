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Порошенко просить посилити контррозвідувальну функцію СБУ

Президент каже, що невластиві СБУ функції необхідно передати НАБУ, ДБР і Нацполіції
Президент України Петро Порошенко закликав посилити контррозвідувальну функцію Служби безпеки в зв'язку з активізацією діяльності російських спецслужб.
Порошенко просить посилити контррозвідувальну функцію СБУ Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

"Президент закликав посилити контррозвідувальну функцію СБУ у відповідь на активізацію антиукраїнської діяльності російських спецслужб, яка наочно проявилася в останні дні... Все видно за почерком: Луб'янка з часів Сталіна і Берії накопичувала досвід політичних вбивств ворогів режиму, які опинилися за кордоном. Найсвіжіші приклади відбулися в Лондоні в минулому десятилітті - вбивство Литвиненка", - повідомив прес-секретар Президента Святослав Цеголко у Facebook.

Також Порошенко вважає, що "невластиві" СБУ функції необхідно передати іншим правоохоронним органам, зокрема Національному антикорупційному бюро, ДБР і Нацполіції.

Раніше Президент заявив, що Рада національної безпеки і оборони розгляне концепцію реформування Служби безпеки України з використанням стандартів НАТО.

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24 03 2017 20:36
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