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Порошенко просить Раду розглянути зміни до Конституції в частині інтеграції до ЄС та НАТО

Сьогодні Конституційний суд України схвалив закріплення євроінтеграції в Основному законі
Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.
Порошенко просить Раду розглянути зміни до Конституції в частині інтеграції до ЄС та НАТО Фото: reuters.com

"Конституційний суд відкрив "зелене світло" на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Впевнений, рух України до ЄС і НАТО - незворотній. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно", - написав Порошенко у Facebook.

Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону.

У НАТО прокоментували намір Києва.

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