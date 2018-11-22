Порошенко просить Раду розглянути зміни до Конституції в частині інтеграції до ЄС та НАТО Сьогодні Конституційний суд України схвалив закріплення євроінтеграції в Основному законі

Президент України Петро Порошенко звернувся до парламенту з закликом невідкладно розглянути проект змін до Конституції щодо закріплення в ній курсу на вступ до ЄС та НАТО, враховуючи сьогоднішнє рішення Конституційного суду.

Фото: reuters.com

"Конституційний суд відкрив "зелене світло" на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Впевнений, рух України до ЄС і НАТО - незворотній. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно", - написав Порошенко у Facebook. Нагадаємо, у вересні Президент Петро Порошенко запропонував закріпити незворотність курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію у преамбулі Основного закону. У НАТО прокоментували намір Києва.

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