Порошенко проситиме Раду ухвалити закон про Донбас за один тиждень, - ЗМІ
Найлижчим часом документ буде зареєстрований в парламенті. Суб’єкт законодавчої ініціативи наразі не визначений, але висока імовірність, що проект подасть Президент у статусі невідкладного, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АП.
Після консультацій с іноземними партнерами, в тому числі з країнами-учасницями Нормандського формату та США, до проекту було внесено зміни, зазначив співрозмовник.
Законопроект має законодавчо закріпити Росію як країну-агресора. Правовий режим АТО буде замінено на новий режим, якого зараз немає в законодавстві. Водночас, яким буде новий режим не вказано. Також не зазначено, як він вплине на вирішення конфліктую
"Ми запроваджуємо термін російська окупаційна влада. Ми також констатуємо, що Україна не несе жодної відповідальності за дії окупаційної влади і визнає нікчемними всі документи, ухвалені окупаційною владою", - розповіло джерело ЄП.
В АП очікують, що ухвалення закону посилить позиції України в Міжнародному суді ООН, а також допоможе в узгодженні потрібного Києву формата миротворчої операції.
"Базовий принцип миротворчих операцій ООН – неупередженість. І ми зможемо вимагати, відсутності росіян у складі миротворчої місії, якщо вони будуть визнані країною-агресором", - зауважив співрозмовник.
Водночас, розробники закону наполягають, що новий закон буде необхідно ухвалити протягом одного пленарного тижня. Це пов’язане з тим, що 18 жовтня завершується термін дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу.
"Ми сподіваємося на те, що депутати проявлять державницьку позицію", - зауважив з цього приводу співрозмовник.
Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіантрозміщення миротворців ООН на Донбасі.
Раніше Сполучені Штати Америки підтримали пропозицію України щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.
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