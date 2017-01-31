Порошенко провів нараду щодо загострення ситуації в районах Авдіївки, - ВІДЕО

Президент Петро Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств у зв’язку із різким загостренням ситуації в Авдіївці Донецької області.

"Я хотів би перш за все заспокоїти. Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе", - сказав Порошенко, повідомляє прес-служба президента.

Під час наради було розглянуто три ключових питання: безпекова ситуація в районі загострення бойових дій; гуманітарна ситуація та дії для забезпечення захисту цивільного населення; питання забезпечення міжнародної допомоги та притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові дії проти підрозділів Збройних сил України та проти цивільного населення.

"Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як поводять себе російські бойовики – на сьогоднішній день вперше за багато днів проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані "Гради", масові обстріли з крупнокаліберної артилерії – якщо у когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до відповідальності?" - підкреслив президент.

Він розповів, що задіяв усі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню.

"Українська сторона звернулась до ОБСЄ, надані відповідні вказівки українським представникам у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того, дано завдання сьогодні організувати переговори у складі Тристоронньої контактної групи. Поінформовані про загострення ситуації партнери у Сполучних Штатах Америки, Європейському Союзі, НАТО", - повідомив Порошенко.

Він підкреслив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної ситуації в районі Авдіївки.

"Вночі я отримав доповідь керівника урядової надзвичайно комісії, вночі ми координували діяльність через голову обласної державної адміністрації Павла Жебрівського", - розповів президент.

Він зазначив, що для початку відновлювальних робіт потрібно забезпечити стале припинення вогню.

"Ми сьогодні проводимо весь комплекс зусиль для того, щоб відновити енергопостачання, ремонтні бригади за доповіддю голови ОДА готові, і як тільки буде можливість, після припинення вогню, вони виїдуть для проведення робіт з відновлення енергопостачання", - підкреслив Порошенко.

За словами голови держави, вжиті всі заходи для того, щоб забезпечити теплом будинки міста.

"На моє доручення військові розгорнули все – починаючи від зимових наметів, закінчуючи військово-польовими кухнями. Уряд забезпечив генераторами", - повідомив він, додавши, що створені всі умови для забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.

Порошенко доручив заступнику глави Адміністрації Костянтину Єлісеєву негайно винести питання Авдіївки на розгляд Ради безпеки ООН.

"Сьогодні ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів", - зазначив глава держави.

Він також доручив міністру оборони та начальнику Генерального штабу підготувати матеріали та передати на нагородження імена українських військовослужбовців, які відзначилися під час бойових дій.

Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже третю добу через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.