Порошенко провів телефонну розмову з Меркель про націоналізацію ПриватБанку
Співрозмовники обговорили націоналізацію "Приватбанку", повідомляє прес-служба президента.
"Ангела Меркель також відзначила сміливе і необхідне рішення української влади з націоналізації "Приватбанку", – сказано у повідомленні.
У свою чергу, Порошенко висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні.
"Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався", – сказав президент.
Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу, яку намагалися здійснити проросійські бойовики під Світлодарськом.
Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників.
Також Меркель наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершенні всіх процедур для надання українцям безвізового режиму.
Нагадаємо, що більше тижня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
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