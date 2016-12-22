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Порошенко провів телефонну розмову з Меркель про націоналізацію ПриватБанку

Сторони наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі
Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Порошенко провів телефонну розмову з Меркель про націоналізацію ПриватБанку Ангела Меркель, Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Співрозмовники обговорили націоналізацію "Приватбанку", повідомляє прес-служба президента.

"Ангела Меркель також відзначила сміливе і необхідне рішення української влади з націоналізації "Приватбанку", – сказано у повідомленні.

У свою чергу, Порошенко висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на Різдвяному ярмарку в Берліні.

"Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах та формах, де б він не відбувався", – сказав президент.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу, яку намагалися здійснити проросійські бойовики під Світлодарськом.

Порошенко і Меркель наголосили на важливості припинення вогню на Донбасі та негайного звільнення українських заручників.

Також Меркель наголосила на важливості ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершенні всіх процедур для надання українцям безвізового режиму.

Нагадаємо, що більше тижня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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