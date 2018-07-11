Порошенко провів зустріч з президентом Фінляндії

Нііністьо запевнив, що Фінляндія буде підтримувати Україну в боротьбі за відновлення територіальної цілісності

Президент України Петро Порошенко обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо кроки для звільнення українських політичних в'язнів в Росії.

"Сторони обговорили подальші кроки для звільнення українських політичних в'язнів в Росії. Президент України подякував фінському колезі за його особисту активну позицію в цьому питанні", - повідомляє сайт АП.

Порошенко відзначив готовність України продовжувати зміцнення двостороннього співробітництва, зокрема торгівлі. У цьому контексті наголошено на важливості майбутнього візиту президента Фінляндії в Україну.

Нііністьо запевнив, що Фінляндія і надалі буде підтримувати Україну в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, у тому числі шляхом підтримки реформ в Україні.

Порошенко подякував Фінляндії за відчутну допомогу в подоланні гуманітарних наслідків російської агресії на Донбасі.

Як повідомлялося, Порошенко 7-8 листопада перебуває з робочим візитом у Фінляндії.