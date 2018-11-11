ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко в Парижі проводить переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко проводить переговори з Меркель і Макроном щодо виборів на окупованому Донбасі
Вибори в ОРДЛО відбуваються сьогодні, 11 листопада
Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко.
За його словами, президент, зокрема, обговорює з лідерами Німеччини та Франції ситуацію щодо так званих "виборів" на окупованому Донбасі, які відбуваються сьогодні, 11 листопада 2018 року.
"Порошенко, Меркель і Макрон проводять тристоронні переговори в Парижі щодо фейкових "виборів", які Росія проводить на окупованій частині Донбасу", – зазначив Цеголко.
Нагадаємо, українська частина Тристоронньої контактної групи вимагає негайно скликати позачергове засідання у зв'язку з "організацією Російською Федерацією так званих "позачергових виборів" на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".
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11 11 2018 19:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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