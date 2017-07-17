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Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії

У рамках візиту Порошенко також відвідає Автономну Республіку Аджарія
Президент України Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії.
Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії Фото: twitter.com/apukraine

Програмою візиту передбачено зустрічі українського лідера з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, повідомляє прес-служба глави держави у Twitter.

Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічного співробітництва між Україною і Грузією.

Глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в м. Тбілісі.

У рамках візиту Президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з главою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

Заплановано спільну участь президентів України і Грузії в роботі інвестиційного круглого столу в м. Батумі.

Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.

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17 07 2017 20:35
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