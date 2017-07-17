У рамках візиту Порошенко також відвідає Автономну Республіку Аджарія

Президент України Петро Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії.

Програмою візиту передбачено зустрічі українського лідера з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, повідомляє прес-служба глави держави у Twitter.

Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічного співробітництва між Україною і Грузією.

Глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в м. Тбілісі.

У рамках візиту Президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з главою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

Заплановано спільну участь президентів України і Грузії в роботі інвестиційного круглого столу в м. Батумі.

Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.