Порошенко прибув з офіційним візитом до Грузії
Програмою візиту передбачено зустрічі українського лідера з президентом Грузії Георгієм Маргвелашвілі, прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе, повідомляє прес-служба глави держави у Twitter.
Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічного співробітництва між Україною і Грузією.
Глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в м. Тбілісі.
У рамках візиту Президент України також відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з главою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.
Заплановано спільну участь президентів України і Грузії в роботі інвестиційного круглого столу в м. Батумі.
Нагадаємо, що 17 липня Президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.
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