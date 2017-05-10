Порошенко приїхав в Раду: зустрічається з фракцією БПП

У будівлі Верховної Ради проходить засідання фракції "Блок Петра Порошенко".

У засіданні фракції БПП бере участь президент Петро Порошенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Цю інформацію підтвердили нардепи від БПП. Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, сьогодні Рада закрила засідання, не розглянувши законопроекти по Донбасу - №7163 про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях і №7164, який передбачає продовження на рік дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.

Перед засіданням БПП провів засідання за участю Президента в будівлі парламенту.

Під час виступу лідера фракції "Народного фронту" Максима Бурбака депутати опозиційних фракцій "Самопоміч", "Батьківщина", позафракційні депутати спробували зайняти президію.

Перший віце-спікер Ірина Геращенко спробувала продовжити засідання, заявивши, що в Мінську вона веде переговори з бойовиками, тому "Самопоміч" її точно не злякає.

"На місце сядьте!", - зажадала Геращенко.

Спікер Андрій Парубій оголосив переву в роботі парламенту.

Відзначимо, що президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу зареєстрували у Верховній Раді 4 жовтня. Закон визнає підконтрольні "ДНР" і "ЛНР" території окупованими, закріплює прірорітетность Мінських домовленостей і перейменовує АТО, схвалення комітету отримав.

Відразу після цього з'явився і альтернативний законопроект, який ініціювала група депутатів на чолі з віце-спікером Оксаною Сироїд і іншими представниками парламентської фракції "Самопомочі".

Сьогодні вранці комітет з нацбезпеки розглянув обидва документи і рекомендував парламенту підтримати президентський варіант за основу.

Україна прийняла закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому почати діяти, - законом передбачено, що положення про особливий статус вступлять в силу після проведення в ОРДЛО демократичних виборів. При цьому термін дії закону обмежений трьома роками.