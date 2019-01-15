Порошенко прирівняв отримання томосу до перемоги на фронті

"Томос – це перемога України і поразка Росії, можливо, не менша, а може, й більш важлива, ніж перемога на фронті"

Президент Петро Порошенко вважає отримання томосу про незалежність Православної церкви України чи не більшою перемогою, ніж перемога на фронті.

"Томос – це перемога України і поразка Росії, можливо, не менша, а може, й більш важлива, ніж перемога на фронті. Бо це – фундамент державотворення" – заявив він у Ківерцях на Волині.

"І не вірте, коли ви зараз із телебачення почуєте: та це не той томос, та він не так підписаний Варфоломієм, а ще там немає підписів членів Синоду… Підписаний (Варфоломієм) правильно, всі підписи є. "А там немає справжньої незалежності" – є! "А ми його не зможемо імплементувати" – змогли!", – наголосив Порошенко

"А так само скажуть, що це лише піар. Тоді зарахуйте до піару безвіз, нашу незалежність, томос, Європейський Союз… Я вітаю такий піар! Але чомусь Москва тоді ніяк заспокоїтися не може! Як з російського телебачення, так і з каналів, які працюють сьогодні на них", – додав президент і претендент на другу президентську каденцію.

Він також відреагував на тезу, що можливість створити помісну православну церкву була ще сто років тому:

"За декілька днів ми будемо святкувати сторіччя Акту злуки (УНР і ЗУНР). І так як поляки після звернення отримали 100 років тому, в 1924 році, томос про автокефалію – так і гетьман України звернувся про це. Але коли прийшов час надавати у 24-му році, вже не існувало незалежної української держави".

"Бо не було єдності – і державу не могли зберегти коли Москва перейшла в наступ. А зараз ми дуже добре вивчили уроки цих 100 років. І добре вивчили ціну, яку наша горда нація заплатила за відсутність єдності 100 років тому", – пояснив Порошенко.

"Мільйони українців, закатованих Голодомором – це плата за відсутність єдності. І ця ціна була, коли мільйони українців загинули в ГУЛазі (Головному управлінні таборів і місць ув’язнення НКВС – ред.). І ця ціна була, коли українських патріотів-шестидесятників кидали у в’язницю", – додав він

Порошенко наголосив: "Ми не маємо права більше повторити і допустити, щоб у нас не було єдності, щоб п’ята колона Москви розтягнула нас по різних кутах. Ми несемо великий і важкий хрест відповідальності за тисячі українських героїв, які зараз віддали своє життя, щоб ми спільно могил будувати українську державу".

Він запевнив, що "Україна зможе все", бо "те, що роками не вдавалося – збулося і збудеться".

"Ми йдемо своїм шляхом, ми більше не будемо питати дозволу Москви, куди нам рухатися, – не їхня це справа. І не дамо нікому закривати двері, якщо Москва не дозволяє нам… Шлях наш – до Євросоюзу, до НАТО, до миру і добробуту, до зміцнення української державності і до гідності українських громадян", – сказав президент.

Майже 70 парафій Української православної церкви Московського патріархату перейшли до єдиної Православної церкви України.