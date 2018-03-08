Порошенко присвоїв почесне звання псевдонауковцю з Запоріжжя, - ЗМІ

Авдєєнко відреагував на розслідування журналістів та назвав це "фейком"

Президент Петро Порошенко нагородив почесним званням "Заслуженого працівника культури" псевдонауковця із Запоріжжя Андрія Авдєєнка.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми". Авдєєнко називає себе академіком, істориком та "адміралом Війсково-морських сил", хоча у прес-службі ВМС офіційно спростовували це. Звання академіка він отримав від громадської організації "Українська академія наук", яка не має нічого спільного з Національною академією наук.

Декан історичного факультету Запорізького національного університету Володимир Мільчев критикою "наукові" роботи Авдєєнка. Сам Авдєєнко стверджує, що може "дозволити собі висловлюватися так, як вважає правильно, і може вибудовувати теорії, не підлаштовуючись ні під кого".

"Схеми" повідомляють, що іноді у книгах Авдєєнка можна знайти і зовсім вигадані фрази чи несправжні зображення.

Згідно з законом, кандидатуру на державну нагороду має спочатку висувати трудовий колектив організацій. Потім цей висновок направляють до центрального органу виконавчої влади, а звідти президенту.

Кандидатуру Авдєєнка подавав благодійний фонд "Лебедія", членом якого він є. Далі протокол зборів надіслали чоловікові керівниці фонду Владиславу Мороко, який обіймає посаду директора департаменту культури Запорізької обласної державної адміністрації. Так це клопотання отримав очільник Запорізької області Костянтин Бриль, який і перенаправив його вже від свого імені президенту.

На питання жураналістів Владислав Мороко відповів, що "йому ця тема не цікава".

Додаткову перевірку кандидатури мали здійснити в Адміністрації Президента. Департамент державних нагород має консультуватися з Комісією державних нагород та геральдики при президентові України, яка, в свою чергу, повинна готувати висновки щодо пропонованих кандидатур.

"Ніколи не розумію сенс цих проектів, але іноді їх читаю. Проект указу про нагородження когось там... і там 150 прізвищ. Тобто, я маю якось на них відреагувати, якщо нікого не знаю?", - прокоментував член Комісії державних нагород та геральдики Юрій Бірюков.

Ще один член комісії, Ігор Мазепа також апелював до того, що не може знати всіх кандидатів.

Їхній колега, член комісії Андрій Гречило розповів, що не мав часу перевіряти кандидатів на отримання почесного звання.

На запит "Схем" в Адміністрації Президента Порошенка відповіли, що вся відповідальність за додержання вимог при відборі кандидатів – на керівництві Запорізької облдержадміністрації.

Авдєєнко відреагував на розслідування журналістів та назвав це "фейком".

"Я вперше сміявся після чергового фейка у вчорашніх "схемах". Дуже вдячний гівнометчикам за безкоштовний піар. Стрімко зростає кількість бажаючих в фейсбучні "друзі". З таким піаром, вже можна сміливо іти в Народні депутати", - написав він у Facebook.