Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання народної артистки України

Президент Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.

Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую. Я дуже зворушена. Для мене це велика гордість. Об'єднувати країну, надихати країну - це моя місія. Берегти українські традиції - це моя місія. Я обіцяю це робити з усією силою, любов'ю і талантом, які мені подарував Бог. Цю нагороду я присвячую своїм батькам. Дякую", - подякувала Кароль за надану їй честь.