CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання народної артистки України
Кароль обіцяла об'єднувати і надихати Україну
Фото: Тіна Кароль/ Facebook
Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Дякую. Я дуже зворушена. Для мене це велика гордість. Об'єднувати країну, надихати країну - це моя місія. Берегти українські традиції - це моя місія. Я обіцяю це робити з усією силою, любов'ю і талантом, які мені подарував Бог. Цю нагороду я присвячую своїм батькам. Дякую", - подякувала Кароль за надану їй честь.
Офіційна церемонія присвоєння нагороди відбулася в Національному музеї ім. Тараса Шевченка в Києві.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.
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