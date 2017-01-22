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Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання народної артистки України

Кароль обіцяла об'єднувати і надихати Україну
Президент Петро Порошенко присвоїв співачці Тіні Кароль звання народної артистки України.
Порошенко присвоїв Тіні Кароль звання народної артистки України Фото: Тіна Кароль/ Facebook

Про це співачка повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Дякую. Я дуже зворушена. Для мене це велика гордість. Об'єднувати країну, надихати країну - це моя місія. Берегти українські традиції - це моя місія. Я обіцяю це робити з усією силою, любов'ю і талантом, які мені подарував Бог. Цю нагороду я присвячую своїм батькам. Дякую", - подякувала Кароль за надану їй честь.

Офіційна церемонія присвоєння нагороди відбулася в Національному музеї ім. Тараса Шевченка в Києві.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.

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22 01 2017 12:38
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