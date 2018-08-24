Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко присвоїв військовим частинам Держприкордонслужби почесні найменування

Указ набуває чинності з дня його публікації
Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Державної прикордонної служби України".
Порошенко присвоїв військовим частинам Держприкордонслужби почесні найменування Фото: afp.com

Документ був опублікований на сайті Адміністрації Президента. 

"З метою увічнення пам'яті та героїзації подвигу видатних українських і політичних діячів, які зробили значний внесок у розвиток охорони кордону української держави, захист її національних інтересів, а також військово-патріотичного виховання військовослужбовців Державної прикордонної служби України на героїчних прикладах боротьби за незалежність України, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, з нагоди 27-ї річниці незалежності України", - йдеться у повідомленні. 

- 3 прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоено найменування "імені Героя України полковника Євгена Пікуса". Тепер це 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

- 27 прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно найменування "імені героїв Карпатської Січі". Зараз він називається 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

- 31 прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно ім'я "генерал-хорунжого Олександра Пилькевича" - 31 прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2018 12:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.