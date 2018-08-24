Порошенко присвоїв військовим частинам Держприкордонслужби почесні найменування
Документ був опублікований на сайті Адміністрації Президента.
"З метою увічнення пам'яті та героїзації подвигу видатних українських і політичних діячів, які зробили значний внесок у розвиток охорони кордону української держави, захист її національних інтересів, а також військово-патріотичного виховання військовослужбовців Державної прикордонної служби України на героїчних прикладах боротьби за незалежність України, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, з нагоди 27-ї річниці незалежності України", - йдеться у повідомленні.
- 3 прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоено найменування "імені Героя України полковника Євгена Пікуса". Тепер це 3 прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України;
- 27 прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно найменування "імені героїв Карпатської Січі". Зараз він називається 27 прикордонний загін імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України;
- 31 прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоєно ім'я "генерал-хорунжого Олександра Пилькевича" - 31 прикордонний загін імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Указ набирає чинності з дня його публікації.
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