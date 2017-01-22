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Порошенко присвоїв Жемчугову звання Герой України

Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів бойовиків
Президент України Петро Порошенко присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.
Порошенко присвоїв Жемчугову звання Герой України Петро Порошенко нагороджує Володимира Жемчугова. Фото: president.gov.ua

"Голова держави вручив герою орден "Золота Зірка" під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України", - повідомляє сайт Президента

"Як активний учасник руху опору російській окупації він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів ворога і особового складу окупаційних військ. При спробі захоплення ворогами, Володимир Павлович прийняв рішення підірвати себе, в результаті чого отримав тяжкі поранення", - сказав Порошенко.

Високою державною нагородою Жемчугова відзначено за особисту мужність і героїзм, силу духу, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

"Сьогодні в День Соборності, день об'єднання України, я хочу сказати - боротьба, яка була раніше, і та боротьба, яка у нас ще попереду до переможного завершення війни - це все не дарма. На моєму прикладі не тільки патріоти, а й звичайні жителі окупованих територій Донбасу і Криму побачили, що Україна ніколи і нікого не залишить", - сказав Жемчугов і подякував за високу нагороду.

Прес-служба президента інформуєє, що в період з 28 грудня 2014 по 24 вересня 2015 Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів ворога і особового складу окупаційних військ. Серед проведених спецоперацій пошкодження дев'яти ділянок залізничного полотна, які використовувалися противником для транспортування озброєння, військової техніки і боєприпасів з території РФ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; виведення з ладу чотирьох ліній електропередач, трьох газорозподільних станцій і трансформаторної підстанції; знищення військової автомобільної техніки і особового складу незаконних збройних формувань. Його самовіддані дії в тилу ворога були особливо успішними і своєчасними в період оборони Дебальцевого.

29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання і спроби захоплення противником, Жемчугов прийняв рішення підірвати себе, в результаті чого отримав тяжкі поранення - втратив обидві руки і зір, і в несвідомому стані був захоплений бойовиками.

Незважаючи на вкрай незадовільний стан здоров'я, він довгий час утримувався в Луганському СІЗО. Однак під час допитів контррозвідувальних органів противника поводився мужньо.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня соборності України розкритикував ідею деяких політиків, які підтримують ідею відмовитися від Донбасу.

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22 01 2017 11:58
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