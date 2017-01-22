Порошенко присвоїв Жемчугову звання Герой України

Президент України Петро Порошенко присвоїв Володимиру Жемчугову звання Герой України.

"Голова держави вручив герою орден "Золота Зірка" під час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України", - повідомляє сайт Президента

"Як активний учасник руху опору російській окупації він провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів ворога і особового складу окупаційних військ. При спробі захоплення ворогами, Володимир Павлович прийняв рішення підірвати себе, в результаті чого отримав тяжкі поранення", - сказав Порошенко.

Високою державною нагородою Жемчугова відзначено за особисту мужність і героїзм, силу духу, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

"Сьогодні в День Соборності, день об'єднання України, я хочу сказати - боротьба, яка була раніше, і та боротьба, яка у нас ще попереду до переможного завершення війни - це все не дарма. На моєму прикладі не тільки патріоти, а й звичайні жителі окупованих територій Донбасу і Криму побачили, що Україна ніколи і нікого не залишить", - сказав Жемчугов і подякував за високу нагороду.

Прес-служба президента інформуєє, що в період з 28 грудня 2014 по 24 вересня 2015 Жемчугов провів 30 спеціальних операцій зі знищення військових об'єктів ворога і особового складу окупаційних військ. Серед проведених спецоперацій пошкодження дев'яти ділянок залізничного полотна, які використовувалися противником для транспортування озброєння, військової техніки і боєприпасів з території РФ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей; виведення з ладу чотирьох ліній електропередач, трьох газорозподільних станцій і трансформаторної підстанції; знищення військової автомобільної техніки і особового складу незаконних збройних формувань. Його самовіддані дії в тилу ворога були особливо успішними і своєчасними в період оборони Дебальцевого.

29 вересня 2015 року, під час виконання чергового бойового завдання і спроби захоплення противником, Жемчугов прийняв рішення підірвати себе, в результаті чого отримав тяжкі поранення - втратив обидві руки і зір, і в несвідомому стані був захоплений бойовиками.

Незважаючи на вкрай незадовільний стан здоров'я, він довгий час утримувався в Луганському СІЗО. Однак під час допитів контррозвідувальних органів противника поводився мужньо.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня соборності України розкритикував ідею деяких політиків, які підтримують ідею відмовитися від Донбасу.