Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією в як 45-го президента США.

Про це глава української держави написав на своїй сторінці в Twitter.

"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США. Бажаю успіху у виконанні благородних цілей, що ведуть вільний світ", – написав Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.

Варто відзначити, що Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.