Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією
Про це глава української держави написав на своїй сторінці в Twitter.
"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США. Бажаю успіху у виконанні благородних цілей, що ведуть вільний світ", – написав Порошенко.
Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.
Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world
Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.
Варто відзначити, що Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.
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