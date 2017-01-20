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Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією

Порошенко побажав Трампу успіху у виконанні благородних цілей
Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією в як 45-го президента США.
Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією Петро Порошенко. Фото: president.gov.ua

Про це глава української держави написав на своїй сторінці в Twitter.

"Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США. Бажаю успіху у виконанні благородних цілей, що ведуть вільний світ", – написав Порошенко.

 

Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп приніс присягу і вступив на посаду. Під час своєї промови Трамп пообіцяв змінити курс Америки та всього світу. Також 45-ий президент США запевнив, що зітре з лиця землі ісламських терористів.

Варто відзначити, що Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента Сполучених штатів Америки Дональда Трампа.

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