Порошенко привітав Ердогана з перемогою на виборах у Туреччині

Президент Петро Порошенко привітав Реджепа Таїпа Ердогана з перемогою на президентських та парламентських виборах у Туреччині 24 червня 2018 року.

Як повідомляють у прес-службі президента України, лідери двох країн висловили обопільну зацікавленість у подальшому зміцненні відносин стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною.

"Петро Порошенко та Реджеп Таїп Ердоган обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного. Йшлося про розширення взаємовигідної співпраці у торговельно-економічній сфері, енергетиці та оборонній промисловості. Окрему увагу було приділено підготовці до засідання Стратегічної ради президентів, яке має відбутися в Туреччині", – зазначають у прес-службі глави України.

Нагадаємо, 24 червня в Туреччині відбулися президентські і парламентські вибори. Згідно з офіційними результатами голосування, чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган набрав абсолютну більшість голосів. Увечері 24 червня Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах.

Після цих виборів Туреччина переходить до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі 2017 року. Згідно з внесеними до Конституції змінами, президент країни буде очолювати уряд країни і призначати на посади міністрів без згоди парламенту. Також він буде призначати керівників спецслужб і армії.

У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента Реджепа Таїпа Ердогана.