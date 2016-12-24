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Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом

Президент закликав послухати перший запис "Щедрика"
Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.
Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Петро Порошенко. Фото: depo.ua

Привітання глави держави розміщено на його сторінці в Facebook.

"У цей святковий вечір послухайте першу запис "Щедрика" композитора Миколи Леонтовича, записану в Нью-Йорку в 1922 році. З тих пір і до сьогодні саме з цією мелодією мільйони людей по всьому світу зустрічають новорічні свята", - зазначив президент.

Порошенко побажав миру, родинного тепла і веселих свят.

 

 

 

Нагадаємо, що на новорічні свята українці відпочиватимуть 11 днів, разом із суботами та неділями в 2017 році.

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24 12 2016 20:56
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