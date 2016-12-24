CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом
Президент закликав послухати перший запис "Щедрика"
Петро Порошенко. Фото: depo.ua
Привітання глави держави розміщено на його сторінці в Facebook.
"У цей святковий вечір послухайте першу запис "Щедрика" композитора Миколи Леонтовича, записану в Нью-Йорку в 1922 році. З тих пір і до сьогодні саме з цією мелодією мільйони людей по всьому світу зустрічають новорічні свята", - зазначив президент.
Порошенко побажав миру, родинного тепла і веселих свят.
Нагадаємо, що на новорічні свята українці відпочиватимуть 11 днів, разом із суботами та неділями в 2017 році.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 12 2016 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: