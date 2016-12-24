Президент України Петро Порошенко привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Привітання глави держави розміщено на його сторінці в Facebook.

"У цей святковий вечір послухайте першу запис "Щедрика" композитора Миколи Леонтовича, записану в Нью-Йорку в 1922 році. З тих пір і до сьогодні саме з цією мелодією мільйони людей по всьому світу зустрічають новорічні свята", - зазначив президент.

Порошенко побажав миру, родинного тепла і веселих свят.

Нагадаємо, що на новорічні свята українці відпочиватимуть 11 днів, разом із суботами та неділями в 2017 році.