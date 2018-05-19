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Порошенко привітав Лозницю з нагородою Каннського фестивалю
Президент Петро Порошенко привітав режисера Сергія Лозницю з нагородою за найкращу режисуруу програмі "Особливий погляд" Каннського кінофестивалю, присуджену йому за фільм "Донбас"
Фото: epa.eu
Привітання глава держави оприлюднив у Twitter.
Стрічка «Донбас» українського режисера Сергія Лозниці отримала відзнаку за найкращу режисуру Каннського конкурсу "Особливий погляд"— Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.
Вітаю Сергія та усю команду, яка працювала над фільмом! Це - важлива перемога українського кінематографу pic.twitter.com/rLinDO0ffw
Нагадаємо, що Фільм "Донбас" українського режисера Сергій Лозниці отримав премію за кращу режисуру на конкурсі кінофестивалю в Каннах "Особливий погляд".
Cтрічку "Донбас" створено в ко-продукції Німеччини, України, Франції та Нідерландів. Знімання проходили в Кривому Розі. За словами режисера, фільм складається з декількох епізодів, заснованих на реальних подіях.
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