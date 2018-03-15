Порошенко привітав нові антиросійські санкції США

Президент Петро Порошенко привітав введення США нових санкцій проти Росії.

"Кожен протиправний і нелегітимний акт Кремля, чи то в Криму, на Донбасі чи в Солсбері, і надалі отримуватиме нашу солідарну, рішучу і тверду відповідь по обидві сторони Атлантики", - написав президент у фейсбуці.

Він підкреслив, що втручання у внутрішні справи суверенних держав, включаючи виборчі процеси, стало для Москви вже рутинною справою.

"Україна сповна відчула на собі цю російську манію. Піднімаючи ставки порожніх надій на свою безкарність, Москва переходить від замаскованих кібер-нападів до організації виборчих фарсів в окупованому українському Криму", - додав Петро Порошенко.

Раніше сьогодні США ввели санкції проти "кухаря Путіна" і його "фабрики тролів". В рамках посилення заходів з боротьби та протидії кібердіяльності Росії міністерство фінансів США внесло в санкційний список 5 російських юридичних і 19 фізичних осіб.

Нагадаємо, представники демократичної меншості в Палаті представників Конгресу США склали петицію, в якій зажадали від президента Дональда Трампа ввести нові санкції проти Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.

Раніше, міністр фінансів США Стівен Мнучін пообіцяв, що про нові санкції проти РФ буде оголошено протягом 30 днів.

Очікувалося, що 29 січня влада США оголосить про введення пакету санкцій щодо осіб і компаній, які є великими клієнтами російського оборонно-промислового комплексу в рамках закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA), підписаного Трампом в минулому році.



Однак адміністрація Трампа заявила, що не буде негайно вводити додаткові санкції проти Росії відповідно з законом. Адміністрація американського президента вважає, що з моменту прийняття закону іноземні уряди відмовилися від запланованих або оголошених покупок в кілька мільярдів доларів на придбання продукції російського ВПК.