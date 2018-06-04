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Порошенко привітав нові санкції США

"Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви, за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей"
Президент Петро Порошенко вітає розширення санкцій США проти фігурантів "кремлівського списку".
Порошенко привітав нові санкції США Фото: google.com

"Гідна відповідь агресору через його олігархів і кремлівське оточення за агресію проти України, втручання у внутрішні справи незалежних держав та неповагу до міжнародного права", - пише Порошенко у Facebook.

"Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви, за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей. Вірю, що ЄС аналогічним чином посилить і свої обмежувальні заходи проти кремлівської верхівки", - додав Президент.

Глава держави очікує, що від Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів".

"Лише спільним фронтом зможемо змінити поведінку Росії та відновити суверенітет і територіальну цілісність України!", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні влада США ввела санкції проти ряду росіян з "кремлівського списку" і декількох організацій.

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06 04 2018 18:38
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