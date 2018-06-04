Порошенко привітав нові санкції США
"Гідна відповідь агресору через його олігархів і кремлівське оточення за агресію проти України, втручання у внутрішні справи незалежних держав та неповагу до міжнародного права", - пише Порошенко у Facebook.
"Вільний світ і надалі зміцнює свою коаліцію проти Москви, за чіткого лідерства Вашингтона та на засадах потужної трансатлантичної єдності та спільних цінностей. Вірю, що ЄС аналогічним чином посилить і свої обмежувальні заходи проти кремлівської верхівки", - додав Президент.
Глава держави очікує, що від Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "комплексні пропозиції щодо синхронізації українського та американського санкційних режимів".
"Лише спільним фронтом зможемо змінити поведінку Росії та відновити суверенітет і територіальну цілісність України!", - підсумував Порошенко.
Нагадаємо, що сьогодні влада США ввела санкції проти ряду росіян з "кремлівського списку" і декількох організацій.
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