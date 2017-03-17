Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Рютте з перемогою його партії на виборах "Приклад для всіх демократій, як перемогти популізм"

Президент України Петро Порошенко привітав прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою його партії на парламентських виборах.

Марк Рютте. Фото: DPA

Про це він написав у Twitter. Порошенко підкреслив: "Вітаю Прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте з перемогою на парламентських виборах. Приклад для всіх демократій, як перемогти популізм". "Сподіваюся на лідерство в завершенні ратифікації Угоди про асоціацію", - зазначив глава держави. Варто відзначити, що очолювана прем'єр-міністром країни Марком Рютте Народна партія за свободу і демократію отримає 31 зі 150 місць в парламенті проти 19 у Партії свободи Вілдерса.

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