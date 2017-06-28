Порошенко привітав рішення Ради ЄС про продовження санкцій проти Росії
"Вітаю рішення Ради ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії... Солідарність з Украіною міцніє, ціна агресії та неоімперських амбіцій зростає", - написав Порошенко у Twitter.
"Солідарність з Україною міцніє, а ціна агресії та неоімперських амбіцій зростає", - додав Президент.
Як відомо, Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ. Відповідне рішення оприлюднено на сайті Європейської Ради 28 червня.
Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні.
Санкції було посилено у вересні 2014 року. Вони спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.
Нагадаємо, що 22 червня стало відомо, що лідери ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії на півроку.
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