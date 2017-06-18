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Порошенко привітав українських чоловіків з Днем батька

Президент привітав і свого батька
Президент Петро Порошенко привітав свого тата та українських чоловіків з Днем батька.
Порошенко привітав українських чоловіків з Днем батька Фото: Петро Порошенко via Faceboo

"Кажуть, будь-яка людина, навіть доросла і відповідальна, все одно залишається дитиною, поки живі її батьки. Якби ви тільки знали, яке це в моєму віці щастя, що поруч є тато! В будь-яких ситуаціях можу розраховувати на його надійну підтримку та дружню пораду", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.

"Саме з Днем батька щиро вітаю Олексія Івановича Порошенка, і всіх українських чоловіків, кому Господь послав дітей і можливість дати їм путівку в життя. Зі святом! Ми того варті", - йдеться у привітанні президента.

 
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18 06 2017 15:50
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