CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Петро Порошенко привітав свого тата та українських чоловіків з Днем батька.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко привітав українських чоловіків з Днем батька
Президент привітав і свого батька
Фото: Петро Порошенко via Faceboo
"Кажуть, будь-яка людина, навіть доросла і відповідальна, все одно залишається дитиною, поки живі її батьки. Якби ви тільки знали, яке це в моєму віці щастя, що поруч є тато! В будь-яких ситуаціях можу розраховувати на його надійну підтримку та дружню пораду", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook.
"Саме з Днем батька щиро вітаю Олексія Івановича Порошенка, і всіх українських чоловіків, кому Господь послав дітей і можливість дати їм путівку в життя. Зі святом! Ми того варті", - йдеться у привітанні президента.
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18 06 2017 15:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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