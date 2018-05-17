17 травня в Україні відзначають День вишиванки

Президент України Петро Порошенко привітав українців з Днем вишиванки.

"Споконвіку в українських сім'ях майстерність вишивання сорочок передавалася від матері до дочки, що символізувало єдність поколінь і єдність всього народу", - написав глава держави на своїй сторінці у Facebook у четвер вранці.

Президент опублікував сімейне відео з підбіркою фотографій своєї сім'ї.

Також він додав, що в його родині шанують традиції, пов'язані з національним вбранням, передаючи їх дітям.

"Нехай і надалі вишита сорочка залишається символом чистоти, символом роду і любові до своєї землі, своєї Батьківщини", - побажав Порошенко.

Нагадаємо, що до святкування Дня вишиванки у 2018 році долучаться українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський".