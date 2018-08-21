Порошенко привітав українців зі святом Курбан-Байрам

Президент України Петро Порошенко привітав мусульман країни зі святом Курбан-Байрам.

"Шановні співвітчизники! Щиро вітаю вас з Курбан-Байрамом – найзнаменнішим ісламським святом, що надихає творити добро, бути жертовними та милосердними. В українському суспільстві високо цінується внесок мусульманської громади в суспільно-політичне життя нашої держави, її активна патріотична позиція в боротьбі за суверенітет України. Ми разом захищаємо наш спільний дім від ворога і єднаємо зусилля заради втілення найзаповітнішої мрії – жити у демократичній та процвітаючій європейській країні. Без сумніву, ми виграємо цю битву за Україну, тому що правда на нашому боці. У ці святкові дні бажаю українським мусульманам злагоди, благополуччя та успіхів у всіх звершеннях на благо нашої держави", – йдеться у привітанні президента, опублікованому ввечері у вівторок, 21 серпня.