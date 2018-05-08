CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Україні 5 серпня відзначають День Повітряних сил ЗСУ. З нагоди святкування Президент Петро Порошенко привітав військових з професійним святом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко привітав військових з Днем Повітряних сил
"Завдяки вашій наполегливій самовідданій службі Повітряні Сили є потужним видом Збройних Сил України, який здатен якісно виконувати завдання щодо захисту повітряного простору держави"
Фото: youtube.com
"Свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних Сил підтверджують під час протистояння російській агресії на Сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи.
Вірю, що ваша висока професійна майстерність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави", - сказано в тексті привітання глави держави, опублікованому на сайті Міноборони.
Нагадаємо, що українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1.
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05 08 2018 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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