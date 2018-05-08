Порошенко привітав військових з Днем Повітряних сил

В Україні 5 серпня відзначають День Повітряних сил ЗСУ. З нагоди святкування Президент Петро Порошенко привітав військових з професійним святом.

"Свою високу майстерність, мужність та героїзм воїни Повітряних Сил підтверджують під час протистояння російській агресії на Сході України, здійснюючи бойові вильоти, підтримують та прикривають з повітря наші сухопутні підрозділи.

Вірю, що ваша висока професійна майстерність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави", - сказано в тексті привітання глави держави, опублікованому на сайті Міноборони.

Нагадаємо, що українські військові отримали модернізовані винищувачі МіГ-29МУ1.