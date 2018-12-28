Порошенко прийняв вірчі грамоти у посла Угорщини

Президент Петро Порошенко у четвер, 27 грудня, прийняв вірчі грамоти у нового посла Угорщини Іштвана Ійдярто.

У розмові йшлося про можливі кроки з метою вирішення чутливих питань в українсько-угорських відносинах, повідомляє прес-служба глави держави.

Крім того, говорили про посилення санкційної політики ЄС через російську агресію проти України у Керченській протоці, а також взаємодію між Україною та Угорщиною у рамках ООН.

Нагадаємо, призначення Іштвана Ійдярто відбувалося на тлі конфлікту з Будапештом довкола скандальної назви "уповноваженого по Закарпаттю". Крім того, Угорщина відмовлялася дати дозвіл на відкриття нового українського консульства у місті Шіофок. Київ у відповідь зволікав із видачею агреману на призначення посла.