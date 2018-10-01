Порошенко прийняв вірчі грамоти в послів Нідерландів, Лівану та Судану

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від посла Нідерландів Едуарда Хукса, посла Лівану Алі Дахера і посла Судану Мохаммеда Еіса Ісмаїла Дахаба.

Під час зустрічі Порошенка з послом Королівства Нідерландів Хуксом було відзначено позитивні тенденції в торговельно-економічній та інвестиційній сферах, а також "констатовано, що реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС уже дає позитивні результати і для нідерландського бізнесу", повідомляє прес-служба Президента України

"Посол Нідерландів привітав реформаторські зусилля президента України та поінформував про підтримку програм навчання українських суддів, зокрема в Одесі та Львові", - зазначено в повідомленні.

Співрозмовники також обговорили взаємодію в питанні притягнення до відповідальності винних у катастрофі літака рейса МН17 над Донбасом улітку 2014 року.

"Посол Нідерландів подякував за зразкову співпрацю в цьому питанні", - повідомляє прес-служба.

Під час зустрічі Порошенка та Хукса також було наголошено на необхідності підтримки тісної співпраці в ООН, зокрема з урахуванням непостійного членства Нідерландів у Раді Безпеки ООН у 2018 році, з метою захисту суверенітету й територіальної цілісності України у зв'язку з агресією Росії.

Під час бесіди Президента України з послом Ліванської Республіки Алі Дахером сторони обговорили питання активізації політичного діалогу, а також перспективи подальшої взаємодії в торговельно-економічній сфері.

"Президент України наголосив на важливості проведення цього року в Києві чергового засідання міжурядової українсько-ліванської комісії з торговельно-економічного співробітництва, а також Українсько-ліванського бізнес-форуму", - зазначено в повідомленні.

Порошенко зазначив, що Ліван є важливим торговельним партнером України в Близькосхідному регіоні, окремо відзначивши зростання на 25% українського експорту до цієї країни за останній рік.

Під час розмови Президента України з послом Республіки Судан було наголошено на готовності проведення політичних консультацій між зовнішньополітичними відомствами обох країн задля посилення двосторонньої співпраці у торговельно-економічній сфері.

Окрему увагу було приділено посиленню взаємодії сторін у рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови обговорили питання повернення російських офіцерів до складу Спільного центру з координації та контролю за припиненням вогню на Донбасі (СЦКК).