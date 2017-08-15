Порошенко призначав стипендії дітям загиблих журналістів

Стипенции отримають в тому числі і діти журналістів, що загинули в АТО

Президент Петро Порошенко своїм указом встановив стипендії дітям трьох українських журналістів, загиблих при виконанні службових обов'язків.

Згідно підписаного ним указу у вівторок, 15 серпня, президентські стипендії отримуватимуть діти військового журналіста телеканалу ВМСУ "Бриз" Дмитра Лабуткіна, фотокореспондента газети "Сєгодня" Сергія Ніколаєва та журналіста газети "Вісті" В'ячеслава Веремія.

Президентська стипендія для дітей загиблих журналістів становить 1500 грн, - йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Нагадаємо, прес-офіцер Дмитро Лабуткіна загинув у районі проведення Антитерористичної операції (АТО) 15 лютого 2015 року під час боїв за Дебальцеве. Журналіст знаходився в підбитому бойовиками БТР, що відправився проводити евакуацію мирних жителів. Посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Фотокорресподент газети "Сегодня" Сергій Ніколаєв загинув 28 лютого 2015 року. Журналіст потрапив під мінометний обстріл у районі населеного пункту Піски Донецької області.

Журналіст В'ячеслав Веремій загинув в ході протистоянь на Майдані 19 лютого 2014 року. Невідомі в камуфляжі спочатку побили журналіста, а потім вистрілили в спину. В результаті поранень, несумісних з життям, він помер у лікарні. Включений до складу героїв Небесної Сотні.

Раніше, Президент України Петро Порошенко призначив 23 довічні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.