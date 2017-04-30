Порошенко призначить головою Нацбанку Лавренчука, - Bloomberg
Міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ, інформують "Українські новини".
Агентство звертає увагу, що, незважаючи на непопулярність дій Валерії Гонтарєвої серед населення, Лавренчук закликав українців підтримати ініціативи НБУ, заявивши, що альтернативи реформам немає.
У п'ятницю інше міжнародне агентство Reuters повідомило, що Європейський банк реконструкції та розвитку підтримує кандидатуру Лавренчука.
Відзначимо, що напередодні Лавренчук заявив, що хоче очолити Нацбанк.
Лавренчук народився в 1957 році. З 1982-го працює в банківській сфері. Займав керівні посади в "Ощадбанку" України, АТ "Укрінбанк" і "Райффайзенбанк Україна". З жовтня 2005 року - голова правління "Райффайзен Банку Аваль".
Нагадаємо, що голова Національного банку Валерія Гонтарева йде у відставку з 10 травня 2017 року.
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