Порошенко призначив 12 стипендій діячам науки на 2 роки
Про це йдеться в указі глави держави №189 від 24 липня 2017 року.
Так, стипендії призначені Олегу Гоману, Сергію Гулакову, Володимиру Дієсперову, Михайлу Ковтуну, Роману Кондрату, Теодору Наритнику, Сергію Пічугіну, Володимиру Рибальченку, Олені Тихоновій, Анатолію Фатєєву, Георгію Шломчаку, Валерію Шмуклеру.
Згідно з указом "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери", розмір призначених щомісячних державних стипендій становить 1,5 прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Нагадаємо, що десятикласниця з Херсонщини Валерія Тищенко посіла четверте місце на престижному міжнародному конкурсі серед молодих науковців Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF), що відбувся у Лос-Анджелесі.
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