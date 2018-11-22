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Порошенко призначив 24 січня Днем зовнішньої розвідки

За словами президента, співробітники розвідувальних органів, зокрема, зробили значний внесок у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз
У четвер, 22 листопада, президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення 24 січня Днем зовнішньої розвідки України.
Порошенко призначив 24 січня Днем зовнішньої розвідки Фото: president.gov.ua

"Ураховуючи значний внесок співробітників розвідувальних органів України у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз, а також життя, здоров'я її громадян та об'єктів державної власності за межами України, зміцнення обороноздатності держави, з метою відродження національної розвідувальної ідентичності та започаткування сучасних традицій вшанування звитяг зовнішньої розвідки України постановляю встановити в Україні День зовнішньої розвідки України, який відзначати щороку 24 січня", – йдеться в указі президента.

Документ від 22 листопада набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

На авторів розслідування Семочко подав до суду.

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22 11 2018 22:55
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