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Порошенко призначив Бондаря заступником командувача Нацгвардії

Раніше Президент звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача НГУ
Президент України Петро Порошенко призначив на посаду заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря.
Порошенко призначив Бондаря заступником командувача Нацгвардії Фото: president.gov.ua

"Призначити Бондаря Валерія Івановича заступником командувача Національної гвардії", - сказано в указі Президента від 7 червня.

Генерал-майор Бондар раніше був начальником штабу Головного управління НГУ.

Як відомо, 29-го травня Порошенко звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача Нацгвардії.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні

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07 06 2017 20:20
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