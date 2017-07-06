НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко призначив на посаду заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив Бондаря заступником командувача Нацгвардії
Раніше Президент звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача НГУ
Фото: president.gov.ua
"Призначити Бондаря Валерія Івановича заступником командувача Національної гвардії", - сказано в указі Президента від 7 червня.
Генерал-майор Бондар раніше був начальником штабу Головного управління НГУ.
Як відомо, 29-го травня Порошенко звільнив Валерія Рудницького з посади заступника командувача Нацгвардії.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав законопроект про введення мовних квот на українському телебаченні
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07 06 2017 20:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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