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Порошенко призначив двох голів РДА у Вінницькій та Донецькій областях

Розпорядження опублікувала прес-служба глави держави
Президент України Петро Порошенко призначив двох голів районних державних адміністрацій у Вінницькій та Донецькій областях. Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Порошенко призначив двох голів РДА у Вінницькій та Донецькій областях Фото:president.gov.ua

У Вінницькій області однойменну районну держадміністрацію очолив Михайло Демченко зі строком випробування у три місяці.

Згідно з другим розпорядженням глави держави, датованим 26 грудня, Волноваську райдержадміністрацію очолив Олександр Баранник. Його випробувальний строк становитиме один місяць.

Додамо, що міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє про наявність у Президента Петра Порошенка кандидатів для призначення членами Ради Національного банку за своєю квотою.

 

 

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