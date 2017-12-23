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Порошенко призначив двох тимчасових членів НКРЕКП

Регулятор знову може ухвалювати рішення
Президент Петро Порошенко призначив двох членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Порошенко призначив двох тимчасових членів НКРЕКП Фото:i.lb.ua

Ними стали Вікторія Морозова (указ №428), нещодавно звільнена з комісії в порядку ротації, а також Вадим Таратун (указ №429). Вони зможуть перебувати на посадах не більше трьох місяців. Передбачається, що до цього часу конкурсна комісія обере постійних членів НКРЕКП.

НКРЕКП здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці, теплопостачанні, нафтогазовому комплексі, централізованому водопостачанні та водовідведенні, перероблюванні та захороненні побутових відходів, а також забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.

Нагадаємо, восени 2016 року Верховна Рада ухвалила закон про незалежного регулятора у сфері електроенергії та комунальних послуг. Згідно з документом, нинішні голова і члени регулятора мають бути звільнені в термін від шести до 18 місяців з дня набрання законом чинності (8 грудня 2016 року). Черговість звільнення голови і членів НКРЕКП закон залишив на розсуд президента.

До кінця 2017 року були звільнені Юрій Голляк, Володимир Євдокимов, Борис Циганенко і Вікторія Морозова. У результаті в НКРЕКП залишилося тільки двоє людей, тоді як для ухвалення рішень потрібно чотири голоси.

Члени НКРЕКП мають відбиратися номінаційною комісією. Однак формування комісії завершилося тільки 17 листопада 2017 року, і провести відкритий конкурс вона ще не встигла. Щоб уникнути недієздатності регулятора, депутати дозволили президенту призначити тимчасових, на термін до трьох місяців, членів НКРЕКП.

У перехідних положеннях закону про НКРЕКП прописали, що до призначення нового складу регулятора і в разі його недієздатності Президент України може заповнити вакантні посади, доки вони не будуть заповнені конкурсною комісією.

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23 12 2017 22:28
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