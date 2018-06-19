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Порошенко призначив екс-очільника Донецької ВЦА Жебрівського аудитором НАБУ

Жебрівський буде в комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України
Президент України Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського аудитором Національного антикорупційного бюро.
Порошенко призначив екс-очільника Донецької ВЦА Жебрівського аудитором НАБУ Фото: 112.ua

Про це йдеться в указі Президента №169 від 19 червня "Про визначення особи до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України".

"Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" постановляю: 1. Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України ЖЕБРІВСЬКОГО Павла Івановича. 2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування", – йдеться в указі.

Нагадаємо, Павло Жебрівський був призначений головою Донецької військово-цивільної адміністрації 11 червня 2015 року. 11 червня 2018 року стало відомо, що голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення Жебрівського.

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19 06 2018 22:23
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