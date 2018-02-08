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Порошенко призначив нелюстрованого прокурора головою СБУ в Києві

Олег Валендюк підлягає люстрації, але залишився на посаді
Президент Петро Порошенко доручив звільнити Сергія Семочка з посади начальника головного управління Служби безпеки України в Києві та Київській області і призначити замість нього Олега Валендюка.
Порошенко призначив нелюстрованого прокурора головою СБУ в Києві Фото: argumentua.com

Про це повідомляється у відповідних указах президента. Указ №223/2018 – про звільнення Семочка та №226/2018 – про призначення Валендюка. Крім того, іншим указом – №225/2018 – Порошенко призначив Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки України. Усі ці укази датовані 31 липня. З травня Семочко очолював управління СБУ в Києві та Київській області.

У липні 2015 року програма "Схеми" встановила, що Олег Валендюк підлягає люстрації, але залишився на посаді. На час Революції гідності Валендюк обіймав посаду заступника начальника головного управління Генпрокуратури України, а тому підпадав під люстрацію, відповідно до частини 2 статті 3 закону України "Про очищення влади". 15 жовтня 2014 року, у день, коли набрав чинності закон про люстрацію, Валендюк надіслав запит до Генпрокуратури України, чи підпадає він під звільнення. 16 жовтня йому відповіли, що так. 17 жовтня Валендюк подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з проханням заборонити його звільнення. І наступного робочого дня, 20 жовтня, з'явилася судова ухвала – заборонити Генпрокуратурі звільняти прокурора Валендюка з займаної посади.

У квітні 2018 року менеджер групи реформи органів правопорядку "Реанімаційного пакету реформ" Володимир Петраковський повідомив, що Олег Валендюк претендує на посаду директора територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві. Зокрема, в анкеті Валендюк вказав, що проходить військову службу за контрактом. Однак не уточнив, в яких саме військах.

Кар'єру прокурора Олег Валендюк розпочав у 1998 році на посаді прокурора відділу загального нагляду прокуратури Вінницької області. У період з 2014 до 2017 року він задекларував 982,6 тис. грн зарплати в органах прокуратури.

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02 08 2018 22:58
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