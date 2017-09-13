ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко призначив призначення Єгора Божка головою Служби зовнішньої розвідки України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив нового главу Служби зовнішньої розвідки
Єгор Божок виконував обов’язки Глави Місії України при НАТО
Фото: president.gov.ua
Відповідний указ було підписано 13 вересня, глава держави також представив колективу СЗР України нового керівника, - інформує офіційний сайт президента.
З червня 2015 року Єгор Божок виконував обов’язки Глави Місії України при НАТО.
За словами президента, робота Божка у Місії України при НАТО дала можливість скоординувати зусилля наших міжнародних партнерів на підтримку України та значно підсилити обороноздатність нашої держави.
Порошенко також зауважив, що ця діяльність має особливе значення для захисту національних інтересів України.
Президент висловив впевненість, що призначення нового голови СЗР України надасть імпульсу у розвитку служби.
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