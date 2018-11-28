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Порошенко призначив нового очільника Чернігівщини

Попереднього голову Чернігівщини Валерія Куліча Порошенко звільнив 31 липня
Президент Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.
Порошенко призначив нового очільника Чернігівщини Фото: mena-rada.gov.ua

"Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням", – повідомляється у Twitter президента.

Також, начальник волинської міліції часів Януковича очолить Київську ОДА.

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28 11 2018 17:04
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