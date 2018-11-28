ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Петро Порошенко представив нового голову Чернігівської обласної державної адміністрації Олександра Мисника.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив нового очільника Чернігівщини
Попереднього голову Чернігівщини Валерія Куліча Порошенко звільнив 31 липня
Фото: mena-rada.gov.ua
"Пан Мисник має великий досвід роботи на відповідальних посадах в області, ба більше тут народився, і все життя його пов’язане з Чернігівщиною. Вітаю Олександра Петровича з призначенням", – повідомляється у Twitter президента.
Також, начальник волинської міліції часів Януковича очолить Київську ОДА.
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28 11 2018 17:04 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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