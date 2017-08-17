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Порошенко призначив нового представника в Криму

Бабін має великий досвід із міжнародного права
Президент Петро Порошенко призначив Бориса Бабіна постійним представником глави держави в Автономній Республіці Крим.
Порошенко призначив нового представника в Криму Фото:facebook.com/petroporoshenko

"Він проявив себе з найкращої сторони під час роботи в Міністерстві юстиції в правозахисній сфері, в тому числі у співпраці з Європейським судом з прав людини і в питанні захисту прав переселенців", - повідомив Порошенко у Facebook.

Заступником представника президента в АР Крим призначили Ізета Гданова.

Зазначимо, представництво президента в Автономній Республіці Крим тимчасово розміщене у  Херсоні, функціями установи є розгляд звернень українців, які мешкають у анексованому Криму.

Попереднім очільником представництва була Наталя Попович, вона була призначена у 2014 році наказом тимчасово виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова.

 

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