Порошенко призначив нового представника в Криму

Президент Петро Порошенко призначив Бориса Бабіна постійним представником глави держави в Автономній Республіці Крим.

"Він проявив себе з найкращої сторони під час роботи в Міністерстві юстиції в правозахисній сфері, в тому числі у співпраці з Європейським судом з прав людини і в питанні захисту прав переселенців", - повідомив Порошенко у Facebook.