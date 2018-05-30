Порошенко призначив нових членів НКРЕКП

За словами Порошенка, він переглянув біографії і спеціалізації нових членів НКРЕКП

Президент Петро Порошенко призначив п’ятьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Глава держави підписав відповідні укази.

"Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків", - підкреслив Порошенко, передає прес-служба Президента.

Як повідомляють "Українські новини", імена нових членів НКРЕКП Порошенко повідомив на зустрічі з ними.

Таким чином, Президент призначив членами Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Оксану Кривенко, Олену Антонову, Олександра Формагея, Дмитра Коваленка і Євгена Магльованого.

Також Порошенко додав, що переглянув біографії і спеціалізації нових членів НКРЕКП.

До цього Антонова працювала в енергохолдингу "ДТЕК", Кривенко - в НКРЕКП, Формагей - в "Укргідроенерго", Коваленко - в "Укренерго", Магльований - в "Держенергоефективності".

Нагадаємо, Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.