Порошенко призначив нових членів НКРЕКП
"Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків", - підкреслив Порошенко, передає прес-служба Президента.
Як повідомляють "Українські новини", імена нових членів НКРЕКП Порошенко повідомив на зустрічі з ними.
Таким чином, Президент призначив членами Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Оксану Кривенко, Олену Антонову, Олександра Формагея, Дмитра Коваленка і Євгена Магльованого.
Також Порошенко додав, що переглянув біографії і спеціалізації нових членів НКРЕКП.
До цього Антонова працювала в енергохолдингу "ДТЕК", Кривенко - в НКРЕКП, Формагей - в "Укргідроенерго", Коваленко - в "Укренерго", Магльований - в "Держенергоефективності".
Нагадаємо, Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг.
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