Порошенко призначив новим головою Черкащини Олександра Вельбівця
Нового губернатора глава держави представив на зустрічі з активом Черкащини, передає "Українська правда".
"Я не хотів би ніяких парашутистів. Олександр Вельбівець – людина черкаська. Він займав посаду голови Черкаської обласної ради", – сказав Порошенко.
Президент зазначив, що першим завданням ставить для нового очільника ОДА – поїздку в Смілу для врегулювання ситуації з теплопостачанням та боргами.
42-річний Олександр Вельбовець у 2014 році був обраний до Черкаської обласної ради у багатомандатному виборчому округу від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". До цього очолював Лисянську райдержадміністрацію.
Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.
Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.
Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.
Також, Кабмін надасть владі Сміли короткостроковий кредит на 25 млн грн для входження в опалювальний сезон.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО В The Associated Press показали як виховують дітей у літньому таборі націоналістів зі "Сокола"
- ФОТО У Чехії відсвяткували 100-річчя державності масштабним військовим парадом, - ФОТО
- ВІДЕО Клімкін: Росія затримує судна в Азовському морі на понад 30 годин
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір