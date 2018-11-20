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Порошенко призначив новим головою Черкащини Олександра Вельбівця

Першим завданням ставить для нового очільника ОДА – поїздку в Смілу для врегулювання ситуації з теплопостачанням та боргами
Президент Петро Порошенко призначив новим головою Черкаської області Олександра Вельбівця замість Юрія Ткаченка.
Порошенко призначив новим головою Черкащини Олександра Вельбівця Фото: oblradack.gov.ua

Нового губернатора глава держави представив на зустрічі з активом Черкащини, передає "Українська правда".

"Я не хотів би ніяких парашутистів. Олександр Вельбівець – людина черкаська. Він займав посаду голови Черкаської обласної ради", – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що першим завданням ставить для нового очільника ОДА – поїздку в Смілу для врегулювання ситуації з теплопостачанням та боргами.

42-річний Олександр Вельбовець у 2014 році був обраний до Черкаської обласної ради у багатомандатному виборчому округу від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність". До цього очолював Лисянську райдержадміністрацію.

Як відомо, з 12 листопада у місті Сміла Черкаської області запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Відповідне рішення ухвалила міськрада Сміли.

Зазначається, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й  лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією "Смілаенергоінвест", яка постачала тепло містянам 8 років. Все майно передали комунальному підприємству.

Також, Кабмін надасть владі Сміли короткостроковий кредит на 25 млн грн для входження в опалювальний сезон.

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20 11 2018 13:35
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