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Порошенко призначив послів в трьох країнах

Послом в Білорусі став Ігор Кизим
Президент України Петро Порошенко підписав укази про призначення послів в Білорусі Іраку та Лаосі.
Порошенко призначив послів в трьох країнах Петро Порошенко Фото: president.gov.ua

Відповідно до документів, опублікованих на сайті глави держави, послом в Білорусі став Ігор Кизим, Віктор Недопас став послом України в Іраку, а Андрій Бешта в Лаосі.

Нагадаємо, Петро Порошенко 25 листопада призначив Юрія Мушку на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Словаччині.

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20 02 2017 15:19
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