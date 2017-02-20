Порошенко призначив послів в трьох країнах

Послом в Білорусі став Ігор Кизим

Президент України Петро Порошенко підписав укази про призначення послів в Білорусі Іраку та Лаосі.

Відповідно до документів, опублікованих на сайті глави держави, послом в Білорусі став Ігор Кизим, Віктор Недопас став послом України в Іраку, а Андрій Бешта в Лаосі.

Нагадаємо, Петро Порошенко 25 листопада призначив Юрія Мушку на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Словаччині.