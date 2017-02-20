ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко підписав укази про призначення послів в Білорусі Іраку та Лаосі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенко призначив послів в трьох країнах
Послом в Білорусі став Ігор Кизим
Петро Порошенко Фото: president.gov.ua
Відповідно до документів, опублікованих на сайті глави держави, послом в Білорусі став Ігор Кизим, Віктор Недопас став послом України в Іраку, а Андрій Бешта в Лаосі.
Нагадаємо, Петро Порошенко 25 листопада призначив Юрія Мушку на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Словаччині.
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20 02 2017 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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