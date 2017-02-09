Порошенко призначив пожиттєві стипендії сімом учасникам Другої світової війни

Указом №258 / 2017 Президент України Петро Порошенко призначив довічні державні стипендії семи учасникам бойових дій в період Другої світової війни (1939-45 років).

Стипендії призначені Миколі Болотному (Херсонська область), Олексію Вороніну (Черкаська область), Семену Гіренку (Львівська область), Миколі Меженському (Полтавська область), Костянтину Сахарову (Полтавська область), Івану Сичу (Сумська область) і Ніні Юр'євій (Дніпропетровська область).

Розмір довічної державної стипендії, яка виплачується щомісяця учасникам бойових дій в 1939-45 роках, дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312 грн.).

Нагадаємо, в 2017 році з нагоди Дня перемоги над нацизмом ветерани війни і жертви нацистських переслідувань у травні 2017 року отримали із держбюджету України понад 1,3 мільярди гривень.

У 2016 році Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити приурочені до 8-9 травня виплати ветеранам війни до 400 грн із 170 грн.