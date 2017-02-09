Порошенко призначив пожиттєві стипендії сімом учасникам Другої світової війни
Стипендії призначені Миколі Болотному (Херсонська область), Олексію Вороніну (Черкаська область), Семену Гіренку (Львівська область), Миколі Меженському (Полтавська область), Костянтину Сахарову (Полтавська область), Івану Сичу (Сумська область) і Ніні Юр'євій (Дніпропетровська область).
Розмір довічної державної стипендії, яка виплачується щомісяця учасникам бойових дій в 1939-45 роках, дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1312 грн.).
Нагадаємо, в 2017 році з нагоди Дня перемоги над нацизмом ветерани війни і жертви нацистських переслідувань у травні 2017 року отримали із держбюджету України понад 1,3 мільярди гривень.
У 2016 році Кабінет міністрів ухвалив рішення підвищити приурочені до 8-9 травня виплати ветеранам війни до 400 грн із 170 грн.
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