Порошенко призначив суддів КС за квотою президента
Відповідні укази №46 / 2018 і №45 / 2018 оприлюднено на сайті адміністрації президента ввечері 27 лютого.
Сергій Головатий був міністром юстиції в 1995-1997, 2005-2006 роках, депутатом Верховної Ради ІІ-VI скликань (від фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Наша Україна і Партії регіонів). На початку грудня 2017 року він обраний віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської комісії.
Василь Лемак є завідувачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету.
У Конституційному суді вакантними залишилися дві посади суддів за квотою парламенту.
Нагадаємо, Конституційний суд очолив Станіслав Шевчук. Шевчук був єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду.
Шевчук - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Був суддею Європейського суду з прав людини від України.
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