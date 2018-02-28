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Порошенко призначив суддів КС за квотою президента

У Конституційному суді вакантними залишилися дві посади суддів за квотою парламенту
Глава держави Петро Порошенко за президентською квотою призначив суддями Конституційного суду України Сергія Головатого і Василя Лемака.
Порошенко призначив суддів КС за квотою президента Фото: president.gov.ua

Відповідні укази №46 / 2018 і №45 / 2018 оприлюднено на сайті адміністрації президента ввечері 27 лютого.

Сергій Головатий був міністром юстиції в 1995-1997, 2005-2006 роках, депутатом Верховної Ради ІІ-VI скликань (від фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Наша Україна і Партії регіонів). На початку грудня 2017 року він обраний віце-президентом підкомісії з верховенства права Венеціанської комісії.

Василь Лемак є завідувачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету.

У Конституційному суді вакантними залишилися дві посади суддів за квотою парламенту.

Нагадаємо, Конституційний суд очолив Станіслав Шевчук. Шевчук був єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду.

Шевчук - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. Був суддею Європейського суду з прав людини від України.

 

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28 02 2018 07:26
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